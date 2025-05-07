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Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2025 Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2025 Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın tam burslu, yatılı eğitim sunulacak 2025 yılı giriş sınavı 25 Mayıs 2024'te Türkiye'nin 42 ilinde düzenlenecek. Başvurular, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine açık.

BABASI ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2025 yılı giriş sınavı 25 Mayıs Pazar günü, saat 11.00'de, Türkiye'nin 42 ilinde düzenlenecek.

Maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, 1863 yılında beş Osmanlı aydını tarafından kurulan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; kurulduğu günden bu yana 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuyla başarılı öğrencilerin hayatlarını değiştirmeyi hedefliyor.

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı giriş sınavı, 25 Mayıs Pazar günü, saat 11.00'de, Türkiye'nin 42 ilinde düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilkokul 4'ncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı'nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkanı kazanacak.

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için internet adresinden başvuru yapabilecekleri gibi bizzat okula giderek de başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenecek.

Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

"Öğrencinin;

"T.C. vatandaşı olması

"Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

"Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

"2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

"2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması."

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler ise şu şekilde sıralandı:

"Nüfus cüzdanı fotokopisi

"Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dahil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)

"Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)

"Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

"Başvuru formu (doldurulmuş)

"İkametgah belgesi (E-devletten temin edilebilir)."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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