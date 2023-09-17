Darıca'da Gençlik Şöleni Trabzon Rüzgarı Estirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Darıca Trabzonlular Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen 2. Gençlik Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Şölen kapsamında Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi ve Karadenizli sanatçılar sahne aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl Darıca Trabzonlular Derneği öncülüğünde 2'ncisi gerçekleştirilen Gençlik Şöleninde Trabzon rüzgarı esti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl Darıca Trabzonlular Derneği öncülüğünde 2'ncisi gerçekleştirilen Gençlik Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Darıca Dudayev Parkında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Darıca 2. Gençlik Şöleninde, çeşitli spor branşlarında Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren sporculara ödüller verildi. Ödül töreninin ardından Karadenizli genç sanatçı Samet Piyaleoğlu sahne aldı. Gecenin sonunda ise Karadenizli Müzik grubu Koliva sahne aldı. Şölene katılan vatandaşlar unutulmayacak bir akşam yaşadı. - KOCAELİ