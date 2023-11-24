ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Yüksel, öğretmenleri canı gönülden kutladığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıdığını belirtti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Ülkemizin dört bir yanında emek veren, öğrenciler yetişen, aydınlık Türkiye'yi yaratan öğretmenleri canı gönülden kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, öğretmenlerin ve toplumun başöğretmenini bugün de saygı ve minnetle anıyorum. Onun bize armağan ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti'nde, bize öğrettiği Latin harfleriyle eğitime destek olarak bilimsel, laik, çağdaş, karma ve kamusal eğitimi savunuyor; onun için emek veriyoruz" dedi.

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün görüntülü bir kutlama mesajı yayınladı. Yüksel, mesajında şunları söyledi:

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ülkemizin dört bir yanında emek veren, öğrenciler yetişen, aydınlık Türkiye'yi yaratan öğretmenleri canı gönülden kutluyorum. Ben, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel olarak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, öğretmenlerin ve toplumun başöğretmenini bugün de saygı ve minnetle anıyorum. Onun bize armağan ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti'nde, bize öğrettiği Latin harfleriyle eğitime destek olarak bilimsel, laik, çağdaş, karma ve kamusal eğitimi savunuyor; onun için emek veriyoruz. Derneğimizin unutulmaz genel başkanı Türkan Saylan da bir üniversite öğretmeniydi. Tüm yaşamı boyunca ülkemizin aydınlık geleceğini yetiştirdi. Ne mutlu onlara... Saygı ve minnetle... Eli öpülesi öğretmenlerimizi canı yürekten kucaklıyorum."