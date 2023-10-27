Cumhuriyetin 100. Yılında Adalet Ön Lisans Programının Türk Adalet Sistemi İçerisindeki Yeri ve Önemi Paneli Gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından 'Cumhuriyetin 100. Yılında Adalet Ön Lisans Programının Türk Adalet Sistemi İçerisindeki Yeri ve Önemi' başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, hukuk ve adalet sisteminin dünü, bugünü ve yarınına dair pek çok bilgiyi katılımcılarla paylaştı.

Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından 'Cumhuriyetin 100. Yılında Adalet Ön Lisans Programının Türk Adalet Sistemi İçerisindeki Yeri ve Önemi' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından 'Cumhuriyetin 100. Yılında Adalet Ön Lisans Programının Türk Adalet Sistemi İçerisindeki Yeri ve Önemi' başlıklı panel gerçekleştirildi. Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Aygün ve öğretim üyelerinin katıldığı panelde konuşmacı olarak TED Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal yer aldı. Panelde, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, hukuk ve adalet sisteminin dünü, bugünü ve yarınına dair pek çok bilgiyi katılımcılarla paylaştı.

"Sizler adalet sistemi içerisinde çok aranan kıymetli çalışanlar olacaksınız"

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, konuşmasında Adalet MYO öğrencilerinin meslekteki değerlerini sıralayarak iş bulma ve çalışma şartlarına değindi. Öcal, "Sizler, adalet ve hukuk sisteminde en çok aranan mezunlardan olacaksınız. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bünyesinde, belediyelerde, yazı işlerinde, icra müdürlüklerinde, banka ve noterlerde, özel hukuk ofislerinde Yargıtay, Danıştay ve anayasa mahkemelerinde ve Türkiye'de gelişmekte olan bir sektör olarak sigortacılık alanında en çok istenen yeni mezunlar sizler olacaksınız. İş bulma konusunda olduğu kadar çalışma şartları bakımından da çok avantajlısınız. Sizler bu alanlarda kıymetli ve vazgeçilmezsiniz."

Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayan Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının açtığı yolda vatanımızı yarınlara taşımanın önemini ve değerini de vurguladı. Akipek Öcal konuşmasının devamında, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri götürmenin hukuki güvenlikle sağlanabileceğini ve bu yolda topyekün bir bilinçle hareket edilmesinin, ülkemizin istikrarı için elzem olduğunu aktardı.

Konuşmasının ardından Adalet MYO öğrencilerinin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal'a panelin sonunda Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Aygün tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - ESKİŞEHİR