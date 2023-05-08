Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen ataması gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığı programda yaptığı konuşmada, atamanın tek kalemde Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen ataması olduğunu belirtti. Yaklaşık yarısının deprem bölgesindeki illerde görev yapacağı öğretmenlerin heyecanına Cumhurbaşkanı da ortak oldu.