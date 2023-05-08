Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Öğretmen Ataması Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin öğretmen atama programında yaptığı konuşma ile gerçekleştirilen öğretmen atamaları hakkında bilgiler verildi. Atamaların yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illere yapıldı.

45 bin öğretmenin atama sonuçları Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla açıklandı. Öğretmenlerin heyecanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ortak oldu. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Program, Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konseriyle başladı.

TEK KALEMDE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI

ÖĞRETMENLERİMİZİN YARISI DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERİMİZDE VAZİFE ÜSTLENECEK

BÜTÇELERİN TAMAMINDA ASLAN PAYI EĞİTİME AYIRDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından öğretmenleri sahneye alarak kura numaralarını belirledi ve hep birlikte butona bastı.