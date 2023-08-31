Cumhuriyet Parkı'nın açılışı Gamze Dursun konseriyle yapıldı

Çine Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Parkı'nın resmi açılışı, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Cumhuriyet Konserleri kapsamında Gamze Dursun'un sahne aldığı konserle hizmete açıldı.

Çine Belediyesi'nin Cumhuriyet'in yüzüncü yılı sebebiyle gerçekleştirdiği Cumhuriyet Konserleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı anlamlı günde de devam etti. Gamze Dursun konseri ile ilçenin en büyük açık hava etkinlik alanlarından biri olan Cumhuriyet Parkı'nın resmi açılışı da yapıldı. Vatandaşlara dondurma ve çikolata ikram edilen açılışta Marsias Kadınları Üretim Merkezi'nde üretilen el emeği ürünler de stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu. Gamze Dursun'un sevilen şarkıları Çineliler için seslendirdiği konserde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da doyasıya kutlayan vatandaşlar Başkan Dinçer'e hizmetleri için teşekkür etti.

"EKİP RUHUYLA ÇİNE'MİZE HİZMET EDİYORUZ"

Cumhuriyet Parkı'nı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, şöyle konuştu:

"Biz kimiz? Biz sizin için çalışıyoruz. Biz 1999 yılından bu yana Osman Aydın'la başlayıp, 25 yıldır Atatürkçü, Cumhuriyetçi, halkçı kimliğimizle, başkanıyla, meclis üyeleriyle, muhtarıyla, çalışanlarımızla ve halkımızla birlikte bir ekibiz. Bu ekip ruhuyla gelecekte de Çine'mize hizmet için var olacağız. Bize 25 yıldır 'çalıyor, çırpıyor, adam kayırıyor, yolsuzluk yapıyor' diyemezler. Biz halkımız için altyapı, yol, kapalı pazar yerleri, kapalı düğün salonları ve kır düğün bahçeleri, rekreasyon alanı, otel, zeytinyağı fabrikası, modern hayvan pazarı, onlarca park yaptık."

"PARK YAPMAMIZDAN RAHATSIZLIK DUYANLARIN AMACI ORTADA"

Kendilerini 'sadece park yapıyorlar' diye eleştirenlere yanıt veren Başkan Dinçer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bırakın eleştirsinler, biz onların sıkıntılarını biliyoruz. İstiyorlar ki evinizden çıkmayın, sosyal olmayın, bir arkadaşınızla görüşmeyin. Görüşünce de ekonomik buhranı konuşmayın ve hissetmeyin istiyorlar. Sizlerin bugün açılışını yaptığımız parkımızda, haftaya açılacak olan eğitim öğretim yılında çocuklarınızın okul ihtiyaçlarını gidermenizdeki sıkıntılarınızı konuşmanızı istemiyorlar. Akaryakıtın 40 liraya dayandığını eleştirmenizden rahatsız oluyorlar. Çocuklarınızın yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayamadığınızda, bir babanın yaşayacağı sıkıntıyı ve burukluğu konuşmanızı istemiyorlar. O yüzden park yapmamızdan, belediye olarak ekonomik hizmet vermemizden rahatsızlık duyuyorlar."

"ÇİNE HALKINA YAKIŞIR AÇILIŞLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasında, geçen ay Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, kurtuluş günleri ve milli bayramların anmasında kullanılacak olan bütçenin AKP'li meclis üyelerince reddedildiğine de değinen Başkan Enver Salih Dinçer, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bunlar bizim kurtuluş günlerimizi ve milli bayramlarımızı coşkuyla kutlamamıza da karşılar. Geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediye Meclisimizde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun milli ve kurtuluş günlerinin anmasında kullanılacak bütçenin geçmesine engel olmaya çalıştılar. Geçtiğimiz günlerde Muş'un Malazgirt İlçesinde Akpli Belediye ve Cumhurbaşkanlığımızın düzenlediği kutlama programındaki Hande Yener konserini tüm Türkiye ile beraber biz de coşkuyla izledik. 1071 Malazgirt de bizim, 1453 İstanbul'un Fethi de bizim, 30 Ağustos Zafer Bayramı da bizim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da bizim. Sizlerle birlikte bu kutlamaları yapmamıza neden karşılar anlayamıyoruz. Biz, parklar yapmaya da, bu parklarda kurtuluş ve milli günlerimizi kutlamaya da devam edeceğiz.

Size buradan şunu söyleyebilirim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhuriyet Parkı'mızın açılışını gururla yaptığımız gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Çine halkına yakışır açılışlar yapacağımızın müjdesini şimdiden veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı tekrar kutluyorum."