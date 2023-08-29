Cumhuriyet Parkı'nın açılışı Gamze Dursun konseriyle yapılacak

Çine Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Parkı'nın resmi açılışı, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Cumhuriyet Konserleri kapsamında Gamze Dursun'un da sahne alacağı konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

Çine Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Parkı'nın resmi açılışı, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Cumhuriyet Konserleri kapsamında Gamze Dursun'un da sahne alacağı konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılacak.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in projesiyle yeniden hayat bulan Cumhuriyet Parkı'nın açılı töreni, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak.

Sahibinden Grubu'nun konseriyle başlayan, İsmail Çakır, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür konseriyle devam eden Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Cumhuriyet Konserleri, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'deki Gamze Dursun konseriyle devam edecek. Gamze Dursun'un sevilen şarkıları Çineliler için seslendireceği konserde Cumhuriyet Parkı'nın açılışı da gerçekleştirilecek.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği konseri Çineli vatandaşlar, ücretsiz izleyecek. Konsere katılmak isteyen vatandaşlar için daha önceden belirlenen noktalardan ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanacak.

BAŞKAN DİNÇER'DEN DAVET

Çineli hemşehrilerini 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet eden Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, "Çine'mize söz verdiğimiz gibi her ay bir açılış gerçekleştirmenin sevinicini yaşıyoruz. Konser, düğün alanı, kafeterya, park gibi birçok olanağıyla Cumhuriyet Parkı'mızı ilçemize kazandırdık. Açılış ve konserimize tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.