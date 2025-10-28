Cumhuriyet'in 102. Yılı Anısına Çınar Fidanı Dikimi

İZMİR'de bu yaz çıkan orman yangınlarından en çok etkilenen ilçelerden Ödemiş'te Ayhan Kökmen Fen Lisesi'ne Türkiye'nin 6 bölgesini temsilen okullardan toprak getirildi. 6 bölgenin toprağıyla bölge toprağı harmanlanarak okulun bahçesine Cumhuriyet'in 102'nci yılı anısına çınar fidanı dikildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Maarif Modeli vizyonuyla hayata geçirdiği 'Yeşil Vatan, Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi' kapsamında, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Ayhan Kökmen Fen Lisesi'nde Kültür-Edebiyat Kulübü tarafından 'Toprak ve Cumhuriyet Çınarı' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte bu yaz Ödemiş ve ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına vurgu yapıldı. Türkiye'nin 6 bölgesini temsilen, Samsun, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin, Ankara ve Erzurum'dan proje ortağı okullardan gelen topraklar öğrenciler tarafından teslim alındı. Ardından 6 bölgeden gelen topraklar Ege Bölgesi'nin toprağıyla harmanlandı. Harmanlanan toprakla okulun bahçesine Cumhuriyet'in 102'nci yılı anısına 7 bölgeyi temsilen çınar fidanı dikildi. Programda proje ortağı okullardan gelen tanıtım videolar izlendi. Müzik grubunun, 7 bölgeye ait türküleri seslendirmesi programa renk kattı. Etkinlik, okulun zeybek ekibinin gösterisi ile sona erdi.

Bakanlığın Maarif Modeli vizyonuyla hayata geçirdiği 'Yeşil Vatan, Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi'nin okullarda uygulanması kapsamında değerlendirmelerde bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Cumhuriyetimizin kökleri bu topraklarda yeşerdi. Geleceğimizin fidanları da aynı inançla büyüyor. Gençlerimizin doğaya vatana ve değerlerimize duyduğu bu hassasiyet maarif vizyonumuzun en güzel yansımasıdır. Cumhuriyetimizin 102'nci yılında bu çınar aziz milletimizin kökleri gibi derin idealleri gibi dimdik büyüyecektir" dedi.