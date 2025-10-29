Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Ankara'da Gerçekleşti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara'da düzenlenen programa katıldı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' temalı program düzenlendi. MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ile Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, geçen yıl Ankara'da açılan, Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu tarafından hazırlanan müzikli gösteri sahnelendi. Öğrenciler, 6 eserden oluşan müzik dinletisiyle katılımcılardan büyük alkış topladı. Ardından Bakan Tekin ve Bakan Göktaş, yurt genelinde düzenlenen 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.