Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Üniversitelerle Toplum Arasında Duvar Kalmamalı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin toplumla daha fazla iş birliği içinde olması gerektiğini vurguladı. Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Yılmaz, üniversitelere yapılan yatırımları ve Düzce Üniversitesi'nin gelişimini öne çıkardı.

DÜZCE Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Lütfen kampüslerin etrafına zihinsel duvarlar örmeyelim. Her fırsatta toplumun farklı kesimleriyle akademik dünyamızı buluşturalım. İki tarafa ben bunun ciddi fayda sağlayacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Düzce Üniversitesi Akademik Yıl açılış törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Yılmaz, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, partililerle bir araya geldi. Sonrasında Düzce Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katılan Cevdet Yılmaz'a fahri doktora ünvanı verildi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Yılmaz'a cübbesini giydirerek belgesini takdim etti. Salonu dolduran akademisyen ve öğrencilere seslenen Yılmaz, yerel yönetimler-üniversite ilişkisi, sivil toplum-üniversite ilişkisi, iş dünyası, sanayici, çiftçi ve üreticiyle üniversite iş birliğinin son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Lütfen kampüslerin etrafına zihinsel duvarlar örmeyelim. Her fırsatta toplumun farklı kesimleriyle akademik dünyamızı buluşturalım. İki tarafa ben bunun ciddi fayda sağlayacağını ifade etmek istiyorum. İşte biz de üniversitelerin bu konusundan hareketle son 20-22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli bir hamle gerçekleştirdik. Sadece bu sene, üniversitelerimize sağladığımız ödenek 488,5 milyar liraya ulaşmış durumda. Gelecek sene başlangıç ödeneğimiz 651 milyar lira. Merkezi yönetim bütçemizden üniversitelerimize neden bu kaynağı ayırıyoruz Vatandaşımızın vergilerini neden buralara aktarıyoruz Çünkü bu kaynakların toplumsal faydaya dönüşeceğine ve sonuçta yine vatandaşımızın refahını artıracağına inandığımız için bunu yapıyoruz. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttik. Türkiye genelinde 129 devlet, 79 vakıf üniversitesiyle, bölge ayrımı yapmadan 81 ilin tamamında üniversiteler inşa ediyoruz" diye konuştu.

'DOKTORA PROGRAMLARINI ARTIRARAK YENİ AKADEMİK GÜÇ OLUŞTURDUK'

Yılmaz, yeni nesil üniversitelerle iftihar ettiklerini ifade ederek şunları söyledi"Akademik kadromuzu genişlettik. Doktora programlarını artırarak yeni akademik güç oluşturduk. ve bugün geldiğimiz noktada bu yeni nesil üniversitelerimizle iftihar ediyoruz. Onlardan bir tanesi de Düzce Üniversitesi. O gün öyle düşünenler bugün Düzce Üniversitesi'ne gelseler herhalde bütün fikirlerini değiştirip mahcup olurlardı diye düşünüyorum. Yurt sayımız Türkiye genelinde 875'e, toplam yatak kapasitemiz ise 1 milyona yükselmiş durumda. Dünyada bu kadar yurt kapasitesi olan başka bir ülke var mı Türkiye, dünyanın en ileri ülkelerinden bir tanesi. Artan bu gelişmeden elbette Düzce Üniversitesi de payını almış durumda. Türkiye'nin hangi ilinde, hangi bölgesinde, hangi beldesinde bir çocuğumuz doğmuş olursa olsun, hangi sosyoekonomik geçmişten geliyor olursa olsun, bizim devlet olarak, hükümet olarak görevimiz bu çocuklarımıza fırsat eşitliği sunabilmektir. Ben kendi hayatımdan da bunu görüyorum. Eğitim olmasa, bu fırsatlar olmasa bugün burada karşınızda olmazdım. Dolayısıyla Cumhuriyet deyince de aklıma en fazla bu fırsat eşitliği kavramı geliyor. Cumhuriyet çok değerli bir şey; bütün çocuklarımıza fırsat eşitliği verdiği için çok değerli. O fırsatları değerlendirip değerlendirmemek bireylere kalmış bir şey. Kimisi değerlendirir, kimisi değerlendiremez; bu bireysel bir çabayı gerektirir. Ama bizim hükümet olarak, devlet olarak görevimiz bu fırsat eşitliğini herkese götürmektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
