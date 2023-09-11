Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Yeni Eğitim Öğretim Yılına İlişkin Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, '2023-2024 eğitim-öğretim yılının, yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimize, onlara rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabb'im tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin.' ifadesini kullandı.