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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS merkezi sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS merkezi sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Eğitim Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Eğitim

Recep Tayyip Erdoğan LGS Eğitim Haberler

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