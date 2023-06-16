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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS öğrencilerine başarı dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS öğrencilerine başarı dileği

Eğitim Haberleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın ve pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan öğrenciler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın ve pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan öğrenciler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için Twitter hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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