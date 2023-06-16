Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere çağrı: Kitapla bağınızı kesmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haydarpaşa Anadolu Lisesi'ndeki karne töreninde öğrencilere hitap ederek, yaz tatilinde kitap okumaları ve yeni şeyler öğrenmeleri konusunda çağrıda bulundu. Ayrıca, öğretmenlik mesleğinin itibarını arttıracak projelerin yakında kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haydarpaşa Anadolu Lisesi'ndeki karne töreninde; "Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla, kütüphaneyle, okumakla bağınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin önümüze serildiği bu yaz gününde kendinizi sadece ekran başına mahküm etmeyin, yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin. Sizlere yardımcı olmak üzere çok farklı alanlarda açılmış ücretsiz yaz okullarımız, kamplarımız var. Ama bunu söylerken bir şeyi daha söylemek zorundayım. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizlere yönelik çalışmaları var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Haydarpaşa Anadolu Lisesi'ndeki karne törenine katıldı. Erdoğan, burada şöyle konuştu:

"Bu sene 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle ülke ve millet olarak dini ve milli bayramlarımızı biraz buruk geçiriyoruz. Bugün de karne almanın sevincini maalesef tam manasıyla teneffüs edemiyoruz.

Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Aybüke Yalçın'dan Necmettin Yılmaz'a 192 şehit öğretmenimizin her birini burada tekrar rahmetle yad ediyorum. İnşallah devlet ve millet olarak şehit öğretmenlerimizin emanetlerine sahip çıkacak, uğruna canlarını feda ettikleri hasretleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi de en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İTİBARINI ARTTIRACAK PROJELERİMİZİ YAKINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde, 8 milyonu yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. 2002 yılından beri, her sene bütçede aslan payını eğitime ayırarak, mevcut derslik sayımızı 2 katına çıkararak, okullarımızı en son teknolojiye sahip eğitim altyapısına kavuşturarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerini ücretsiz dağıtarak, öğretmenlerin mali ve özlük haklarını her geçen yıl geliştirerek, velhasıl, evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken, son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını arttıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyu ile paylaşacağız.

"MERDİVEN ALTI KAPKAÇÇILARA KENDİNİZİ KAPTIRMAYIN"

Bir Teknofest gençliği olarak artık uzayla her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla, kütüphaneyle, okumakla bağınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin önümüze serildiği bu yaz gününde kendinizi sadece ekran başına mahküm etmeyin, yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin. Sizlere yardımcı olmak üzere çok farklı alanlarda açılmış ücretsiz yaz okullarımız, gençlik kamplarımız var. Ama bunu söylerken bir şeyi daha söylemek zorundayım. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizlere yönelik çalışmaları var."