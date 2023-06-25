Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat 2023'te Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'teki öğrenciler için ek kontenjan açılacağını duyurdu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8'inci sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda, her şube için 2 ek kontenjan açacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 23 Haziran'da açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık. Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8'inci sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, düzenleme ile ilgili detayların Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran'da yayımlanacak kılavuzda yer alacağını belirterek, başta depremden etkilenen öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diledi.