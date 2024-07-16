Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-YKS sonuçlarını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelere ve eğitim öğretim camiasına hayırlı olmasını temenni etti. Erdoğan, gençlere verimli bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekeğitim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının tüm öğrenciler, aileleri ve eğitim öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024-YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.