Çukurova Üniversitesi'nde Kariyer Günü Etkinliği Düzenlendi

ÇUKUROVA Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Kariyer Günü' etkinliğinde öğrenciler, farklı iş sektörlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek deneyimlerini dinledi.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki Adana Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Çukurova Üniversitesi'nde görevli eğitimciler, mezun ya da mezun olmak üzere olan öğrenciler ve farklı alanlarda iş sektörü temsilcileri katıldı. Etkinlikte öncesi konuşan Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, 'Bu etkinlikte öğrencilerimiz, meslek yüksekokulunda aldıkları teorik eğitimlere ek olarak sektörden farklı alanlarda kendini kanıtlamış profesyonel insanların deneyimlerini ve önerilerini dinleyecekler. Birebir dinlenecek bu deneyimler öğrencilerimizin kariyeri açısından büyük önem taşıyacaktır' dedi.

Etkinlik için Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu müdürüne teşekkür ettiğini kaydeden Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan ise 'Öğrencilerimizi, mezunlarımızı, sektör temsilcilerini bir araya getiren çok güzel bir etkinlik oldu. Bu eğitim kalitemiz için çok kıymetli bir etkinlik oldu' diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE KARİYER YOLUNDA DESTEK

'Kariyer Günü' etkinliğini düzenleyen Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nuriye Say ise, 'Bugün burada öğrencilerimizle sektör temsilcilerini buluşturduk. Üniversitemizdeki kaliteli eğitimin bir parçası olarak mezun ya da mezun olmak üzere olan öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda onlara destek olabilmek için bu tarz etkinlikleri düzenlemekteyiz. Daha uzun bir program hedeflemiştik fakat 6 Şubat depreminden sonra etkinliğimizin süresini bir güne indirdik' dedi. (DHA)