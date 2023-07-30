Çukurova Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Çukurova Belediyesi, üniversite giriş sınavlarında başarılı olan ancak tercih yapmakta zorlanan öğrencilere ücretsiz 'YKS Tercih Danışmanlığı' hizmeti sunuyor. Danışmanlık ofisi, puanlar, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre doğru tercih yapmalarına yardımcı oluyor. Hizmet, 8 Ağustos'a kadar devam edecek.

Çukurova Belediyesi, üniversite giriş sınavlarında başarılı olup tercih yapmakta zorlanan öğrenciler için ücretsiz 'YKS Tercih Danışmanlığı' hizmeti veriyor. Çukurova Belediye Başkanı Çetin, "Gençlerimiz emeklerinin karşılığını alsın diye çalışıyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi'nden üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti sürüyor. Tesisler Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezi'nde oluşturulan danışmanlık ofisiyle üniversite adaylarının emeklerinin boşa gitmemesi için puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için danışmanlık hizmeti veriliyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ 8 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Gençlik Merkezi'nde oluşturulan danışma ofisini doldurmaya başlayan yüzlerce üniversite adayına puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre bilgiler veriliyor, bölümler ve okulların son durumları hakkında görüşler aktarılıyor. Adaylar, tercihlerin belirleneceği son gün olan 8 Ağustos'a kadar sürecek olan danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.

"GENÇLERİMİZ EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALSIN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, şunları söyledi:

"Öğrencilerin emeklerinin boşa gitmemesi ve yanlış tercihte bulunmaları için ücretsiz rehberlik hizmeti başlattık. Gençler her zaman önceliğimiz olmuştur, çünkü gençler geleceğimiz. Tercihlerini doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla uzman eğitmenlerimiz danışmanlık hizmeti veriyor, tüm üniversite adaylarını bekliyoruz."