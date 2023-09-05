Çukurova Belediyesi'nde Minikler Eğitim Hayatına Başladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımız burada ilk olarak İstiklal Marşı ve Onuncu Yıl Marşını öğrenecek, Cumhuriyetin temel değerleri ve Atatürk ilkelerine sahip çıkan bireyler olarak yetişecekler" dedi.

Çukurova'da minikler eğitim hayatına merhaba dedi. Çukurova Belediyesi'nin Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde ilk kayıt olan minikler yeni eğitim öğretim yılına başladı. Çocuklar bir hafta sürecek uyum eğitimine alındı.

Güzel Yüzler Semt Kreşlerinin 2023-24 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Yüzüncüyıl Kreşinde yapılan törende Çetin, "İstiklal Marşımızı söylerken çok duygulandım. Ama gördüm ki bazı çocuklarımız doğal olarak İstiklal Marşımızı bilmiyor. Bizim kreşlerimizde ağaç yaşken eğilir, çocuklarımız cumhuriyetin temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine sahip çıkan bireyler olarak yetişirler. Burada ilk öğrenecekleri ilk şey İstiklal Marşımız ve Onuncu Yıl Marşımız" ifadelerini kullandı.

Çukurova Belediyesi'nin şu anda sekiz kreşimiz olduğuna dikkat çeken Çetin, "Biri de içinde bulunduğumuz Yüzüncüyıl semt kreşimiz. Görüyorum ki Yüzüncüyıl'a tek kreş yeterli gelmiyor. Bundan dolayı bu semte ikinci kreşi yapıyoruz. Yaptığımız en önemli projelerden biri Gülen Yüzler Semt Kreşleri. Türkiye'de ilçelerde ilk semt kreşini Çukurova açtı. Sırada 9'uncu kreş var. Sonra açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Her işte olduğu gibi kreşlerde de torpil olmadığını belirten Çetin, "Siz şanslı velilersiniz. Kreşlerimize çok yoğun ilgi var. Öğrencileri noter huzurunda çekilişle belirledik. Her işte olduğu gibi kreşlerde de torpil yok. Ekonomik olarak kötü durumdayız. Milyonlarca insan yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamını devam ettiriyor. Velilerimiz özel kreşlere çocuklarını göndermek zorunda kalıyor. Ama onlar da çok pahalı. Kadın istihdamının önündeki en büyük engel olduğunu bildiğimiz için bu kreşleri açtık. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak aylık 600 lira gibi sembolik bir ücretle çocuklarınızı buraya güvenle emanet ediyorsunuz" ifadelerine yer verildi.

Çetin, bugün çocukların eğitimin hayatının başladığını bundan dolayı hayatının dönüm noktası olduğunu kaydetti ve hayırlı olmasını diledi. Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından kreşi gezdi ve sınıflarda çocuklarla sohbet etti. - ADANA