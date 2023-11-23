Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere teşekkür etti

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Çocuklarımız bebekliğinin ardından küçük yaşlarda öğretmeniyle tanışır. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı şefkatle, sevgiyle sarmalar ve onları en iyi şekilde yaşama hazırlamaya çalışır. Ülkemizin büyük kentlerinden en ücra köylerine kadar öğretmenlerimizin fedakarlıklarını görmekteyiz. Bu ülkeyi ayakta tutan en önemli unsurlardan biri de eğitim ordusunun fedakarlığıdır" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çocuklarımızın yarına hazırlanmasında, ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde büyük emekler veren öğretmenlerimizin hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

Öğretmenliğin karşılığı hiçbir şekilde ödenemeyecek, büyük özveri isteyen bir meslek olduğunun altını çizen Soner Çetin şöyle devam etti:

"Bu milletin Başöğretmeni Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öğretmenlerimiz de Büyük Önder'in işaret ettiği yolda bin bir emekle çocuklarımızı yetiştirmekte, geleceğe hazırlamaktadır. Aslında onlar ülkemizin geleceğine hazırlık yapmaktadır. Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' diyerek öğretmenlerimizin ne büyük bir görev üstlendiğini işaret etmiştir. Bu sözüyle öğretmenlere verdiği önem ve değeri göstermiştir."

Çetin, böylesine önemli bir görev yapan öğretmenlerimizin çözülmemiş birçok sorunu olduğuna da dikkat çekti. Eğitim sisteminin yap boz tahtasına döndüğünü, eğitim seviyesinin düştüğünü belirten Başkan Soner Çetin, eğitimdeki kötü gidişin sorumlusunun öğretmenler olmamasına rağmen tüm yükü eğitim emekçilerinin çektiğini söyledi. Başkan Soner Çetin, bilimsel ve aklı ön planda tutan yaklaşımlarla öğretmenlerin ve eğitimdeki sorunlarının çözülmesini istedi. Çetin mesajının sonunda, "Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.