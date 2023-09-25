Çubuk Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Deneme Sınavları İçin Protokol İmzalandı

Çubuk Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları yapılması için protokol imzalandı. Protokolle 2023-2024 eğitim öğretim yılında, belediye tarafından her iki gruptaki öğrencilere yönelik 6'şar deneme sınavı organize edileceği kaydedildi.

Çubuk Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları yapılması için protokol imzalandı.

Belediyede düzenlenen protokol imza törenine Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç katıldı.

Protokolle 2023-2024 eğitim öğretim yılında, belediye tarafından her iki gruptaki öğrencilere yönelik 6'şar deneme sınavı organize edileceği kaydedildi.

Baki Demirbaş, ilçede öğrencilere yönelik her türlü çalışmaya destek olduklarını söyledi.

Deneme sınavlarının önemine işaret eden Demirbaş, "Geçen yıl başladığımız uygulamayı bu yıl da devam ettireceğiz inşallah. Bu uygulamanın öğrencilerimizin başarısına çok büyük bir katkısı olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da eğitime verdikleri destek için Demirbaş'a teşekkür etti. Çubuklu öğrencilerin başarısının her geçen yıl arttığını kaydeden Kılıç, deneme sınavlarının bu yıl ilçelerinde sınavlara hazırlanan 3 bin öğrenciye katkı sağlayacağına inandığını söyledi.