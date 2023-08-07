Çorum'un Bayat ilçesinde 650 öğrenci yaz Kur'an kurslarında eğitim görüyor

Çorum'un Bayat ilçesindeki yaz Kur'an kurslarında 650 öğrenci eğitim görüyor. Okulların yaz tatiline girmesinin ardından ilçe genelinde 64 camide yaz Kur'an kursu açıldı. Kuran kurslarına katılan öğrenciler, dini bilgilerini pekiştirirken Kur'an okumayı öğreniyor. Vatandaşlar da çocukların camilere ilgisini artırmak için zaman zaman ikramlarda bulunuyor.

Çorum'un Bayat ilçesindeki yaz Kur'an kurslarında 650 öğrenci eğitim görüyor.

Alınan bilgiye göre, okulların yaz tatiline girmesinin ardından ilçe genelinde 64 camide yaz Kur'an kursu açıldı.

Kuran kurslarına katılan 650 öğrenci, kurslarda dini bilgilerini pekiştirirken, Kur'an okumayı öğreniyor.

Çocukların camilere ilgisini artırmak isteyen vatandaşlar da kimi zaman çocuklara dondurma, kek, meyve suyu gibi ikramlarda bulunuyor.