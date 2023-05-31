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Çorum Milli Eğitim Müdürü Dodurga'da incelemede bulundu

Çorum Milli Eğitim Müdürü Dodurga'da incelemede bulundu

Eğitim Haberleri

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Dodurga ilçesinde okul yapımı için tahsis edilen alanda inceleme yaptı. Kodek, Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ı ziyaret ederek, ilçedeki eğitim çalışmaları ve yatırımları hakkında bilgi verdi. Ardından ilçe merkezinde imam hatip ortaokulu ve lise binası inşa edilecek alanda inceleme yapan Kodek, inşaat ihalesinin kısa süre içinde yapılacağını kaydetti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Dodurga ilçesinde okul yapımı için tahsis edilen alanda inceleme yaptı.

Kodek, Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ı ziyaret ederek, ilçedeki eğitim çalışmaları ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ardından ilçe merkezinde imam hatip ortaokulu ve lise binası inşa edilecek alanda inceleme yapan Kodek, inşaat ihalesinin kısa süre içinde yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Eğitim

Dodurga Çorum Eğitim Haberler

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