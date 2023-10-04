Haberler ›› Eğitim ›› Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Çukuröz Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Çukuröz Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat'ın Çukuröz Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere jandarmanın çalışmaları ve görev alanını anlattı. Ayrıca, jandarma köpeği de çocuklara tanıtıldı ve öğrencilere temel çevre bilinci, hayvan sevgisi ve aile içi şiddetle mücadele konularında eğitim verildi.