Çorum'da Okul Önlerinde Tedbirler Arttırıldı

Çorum'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte tedbirlerini arttıran polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Güvenli Eğitim Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde, Çorum'da polis ekipleri okul önlerinde ve çevresinde denetim yaptı. Asayiş, Toplum Destekli Polislik, trafik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri şiddet içerikli olaylar, uyuşturucu ve uçucu madde müptelalığı ve yasa dışı örgüt faaliyetleri ile zararlı elektronik oyunları hakkında bilgilendirdi. Denetim sırasında polis ekipleri, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüphelenen kişilerin üstleri ve araçları aranırken genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. Denetimler sırasında üzerinde şüphe üzerine arama yapılan 1 kişinin üzerinden bıçak çıkarken, okul çevresinde rahatsızlık veren 1 kişiye de adli işlem yapıldı.

Okul ve çevrelerinde denetimlerin tüm eğitim öğretim dönemi boyunca planlanarak devam edeceği belirtildi. - ÇORUM