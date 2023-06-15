Çorlu'da 'Her Öğrenci Bir Eğitimci' projesi kapsamında iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleri sona erdi

Çorlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Her Öğrenci Bir Eğitimci' projesi kapsamında okullarda verilen 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık' eğitimleri sona erdi. Proje kapsamında 13 okulda düzenlenen eğitimlere bin 800 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Çorlu Belediyesi tarafından hayta geçirilen 'Her Öğrenci Bir Eğitimci' projesi kapsamında okullarda verilen ' İklim Değişikliği ve Sıfır Atık' eğitimleri sona erdi.

Çorlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından iklim değişikliği, sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre koruma bilincini yaygınlaştırmak ve geliştirebilmek amacıyla okullarda düzenlenen eğitimler bitti.

1 Mayıs 2023 tarihinde başlayan ve Özel Çorlu Küçük Şeyler Anaokulu, Cemile Yeşil Anadolu Lisesi, Çorlu İlkokulu, Çorlu Ortaokulu, Nenehatun Anaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık' konulu Her Öğrenci Bir Eğitimci projesi eğitimleri, Özel Keman Berker Küçük Dostlar Anaokulu, Atatürk İlkokulu, Aziz Günden İlkokulu, Ergene Vadisi İlkokulu, Özel Gülçin Anaokulu, Minik Eller Aslı Anaokulu, Şahinler Ortaokulu'nda da gerçekleştirildi. Proje kapsamında 13 okulda düzenlenen eğitimlere bin 800 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, ilk etabı tamamlanan eğitimlerin 2023-2024 yılında da devam edeceğini söyledi.