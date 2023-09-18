Çorlu Belediyesi İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Burs Veriyor

Aileleri Çorlu'da ikamet eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Çorlu Belediyesi tarafından verilecek burs için başvurular başladı. Başvurular 13 Ekim Cuma günü sona erecek.

Aileleri Çorlu'da ikamet eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Çorlu Belediyesi tarafından verilecek burs için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Çorlu'nun Filizleri" Projesi kapsamında, yükseköğrenim burs için bugün başlayan başvurular 13 Ekim Cuma günü sona erecek.

İki yıl önce proje kapsamında 9 ay boyunca verilecek yükseköğrenim burs ücretleri, Atatürk Evi'nden elde edilen gelir ve Çorlu Belediyesi tarafından sağlanan katkı ile ödenecek.

Yükseköğrenim bursları için başvuruların, Atatürk Kent Enstitüsü'nde yer alan Sosyal Yardım Başvuru Merkezinde öğrenci ya da öğrencinin velisi tarafından mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.

Ergene'deki park kısa süre sonra hizmete girecek

Ergene Belediyesi tarafından yapımı devam eden parkta son aşamaya gelindi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Cumhuriyet Mahallesi'nde belediyenin kendi imkanları ile yapılan park alanında incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı.

Yapılan incelemeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi.

Çok güzel bir parkın bitme aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Yüksel, kısa süre sonra buranın da diğer parklar gibi halkın hizmetine gireceğini belirtti.