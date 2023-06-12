ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, akademisyenler ile idari personel katıldı. Okul birincisi olan Büşra Şenel'e mezuniyet belgesi ve hediyesi Belediye Başkanı Yüksel ve Rektör Erenoğlu tarafından verildi.