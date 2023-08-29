Çocukların okula uyum sürecinde ebeveynlerin rolü

Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın, ebeveynlerin çocuğun becerilerine güvenmesini sağlamak için ona pozitif geri bildirimlerde bulunulması gerektiğini bildirdi.

Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın, ebeveynlerin çocuğun becerilerine güvenmesini sağlamak için ona pozitif geri bildirimlerde bulunulması gerektiğini bildirdi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, büyümek, gelişmek ve yeni deneyimler yaşamak hem heyecan verici hem de endişeleri beraberinde getiren bir süreç. Okula uyum sürecinde ebeveynlerin sıcak, anlayışlı ve destek dolu bir yaklaşım sergilemesi, çocuğun okula başlama sürecini olumlu bir deneyime dönüştürmede önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Akın, ebeveynler kendilerini duygusal ve psikolojik olarak çocuklarının büyüdüğüne ve okula başlayacağına hazırlamaları gerektiğini, endişe ve kaygılarını çocuklarına yansıtmak yerine çocuklarını cesaretlendirmeleri, desteklemeleri ve rahatlatmaları gerektiğini aktardı.

"Duyguları anlamaya çalışın ve iletişim kurun"

Çocukların okula başlama süreci hakkında ne düşündüklerini anlamak için açık iletişim kurmaları gerektiğini belirten Akın, "Bu süreçte yaşanabilecek duygusal zorlukları anlamalı ve çocuğa destek olmak için sabırla yaklaşılmalıdır. Hissettiklerine anlayışla yaklaşarak, duyguları ve düşünceleri yargılamadan dinleyerek soruları cevaplandırılmalıdır. Aile içinde olumlu bir atmosfer yaratmak, çocuğun okula geçişini kolaylaştıracaktır. Çocuklar rutin davranışları severler. Okula başlama süreci daha önce belirlenen rutinlere uygun şekilde hazırlık yapılarak kolaylaştırılmalıdır. Okul ile uyumlu bir uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve kişisel bakım gibi rutinler oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Akın, okul ile ilgili süreçlere çocuk da dahil edilerek merak duymasının sağlanması ve motive edilmesi gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Örneğin, birlikte kırtasiye alışverişi yapabilir, odasını ders çalışmaya uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. Çocuğun kendi becerilerine güvenmesini sağlamak için ona pozitif geri bildirimlerde bulunulmalıdır. Onun başarabileceği konular vurgulanarak öz güveni artırılmalıdır. Çocuk okula nasıl gideceğini, orada ne kadar kalacağını, neler yapacağını ya da yemek olacak mı? gibi birçok soru sorabilir. Tüm bu soruları çocuğa doğru bir şekilde anlatmak çok önemlidir.

Özellikle 7 yaşından önce çocuklarda zaman kavramı çok oturmadığı için okulda geçirilen süre somut örneklerle anlatılmalıdır. Örneğin 'Okulda 3 kere yemek yiyeceksin ve sonra eve döneceksin' ya da 'Okulda film izlediğin süre kadar kalacaksın' Unutmayın okula uyum sadece derse katılımı kapsamaz. Öğretmen, arkadaş ve okul ortamındaki ilişkiyi de kapsamaktadır. Bu kadar farklı duruma uyum sağlamak için çocuğun zamana ihtiyacı vardır."