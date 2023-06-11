CND Okulları 55 öğrencisini mezun etti

Türk ve Kanada (New Brunswick) karma müfredatıyla eğitim veren CND Okulları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda 55 öğrencisini mezun etti. Toronto Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve George Washington gibi üniversitelerden kabul alan öğrenciler, sahip oldukları iki diplomayla hem yurt içi hem de yurt dışı üniversitelerinde okuma şansı yakalıyor.

Türk ve Kanada (New Brunswick ) karma müfredatıyla eğitim veren CND Okulları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda 55 öğrencisini mezun etti.

CND Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Toronto Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve George Washington gibi üniversitelerden kabul alan öğrenciler, sahip oldukları iki diplomayla hem yurt içi hem de yurt dışı üniversitelerinde okuma şansı yakalıyor.

Hem Türk hem de Kanada (New Brunswick ) müfredatının birleştirildiği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir çerçeve programı geliştiren CND Okulları'nın öğrencileri Toronto Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve George Washington gibi üniversitelerden kabul aldı. Atlantic International Education (AEI) akreditasyonlu kolej, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonunda 55 öğrencisini mezun etti.

Kolejin bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine eğitimciler ve velilerin yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Erol Demir, İstanbul Kanada Konsolosluğu Ticaret Başmüşaviri Richard Dubuc, İstanbul Kanada Konsolosluğu Ticaret Ataşesi Vefa Atağ katıldı.

"Kanada'da öğrenciler büyük başarılara imza atabilir"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İstanbul Kanada Konsolosluğu Ticaret Başmüşaviri Richard Dubuc, törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün burada okuyan çocuklar Kanada ve Türk eğitim sistemlerinin en iyi özelliklerini birleştirerek çok iyi bir eğitim almış. Biz bu tür iş birliklerinin daha çok olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bizler Kanada'nın eğitim sisteminin dünyanın en iyilerinden birisi olduğuna inanıyoruz. Kanada'da öğrenciler, büyük başarılara imza atabilir, öğrenirken hem çalışabilir, daha sonrasında da Kanada'nın aslında hem toplumuna hem yaşam ve çalışma hayatına katılabilir. Dolayısıyla bizim için gerçekten gurur verici bir an."

İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Erol Demir de "Bugün hem gençlerimizin hem de ailelerinin en mutlu günü. 5 yıl gibi bir zaman sonra mezuniyetlerini görüyorlar. Aslında hayat sadece liseden ibaret değil. Bir sonraki daha zorlu bir etap, üniversite başlıyor." ifadelerini kullandı.

Demir, bir başka ülkenin müfredatının burada uygulanıyor olmasının okulu farklı kıldığına işaret ederek, "Bu müfredat gençleri gelecekte iş hayatında rahat ettirecek. Her iki ülke arasındaki ticareti ve turizmi geliştirecek. Dolayısıyla biz bu gençleri önemsiyoruz. Onların sayesinde ülkemiz ve iki ülkenin insanları daha rahat iletişim kurabilecek. Okul bittiğinde ve diplomalar alındığında bütün çocuklarımız bir iş arayacak. Dolayısıyla istihdamda kendilerini kesinlikle önceleyecek olan bir okuldan mezun oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Çift diploma ile yurt dışında sınavsız tüm kapılar açıldı"

CND Okulları Akademik Koordinatör Elif Gülen ise "Okulumuz gerçekten çok özel bir okul. Çünkü Kanada ve Türkiye'nin ortak müfredatını işlediğimiz, her iki ülke müfredatının kazanımlarını bir arada sunduğumuz bir okul. Böylece öğrencilerimiz iki tane diploma alıyor. Hem Kanada New Brunswinck diploması hem de MEB Türk diploması alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Okulun, Atlantic International Education (AEI) akreditasyonu olduğunu bildiren Gülen, şunları kaydetti:

"Türk tarafında da Talim Terbiye Kurulu'ndan onaylı k.12 olarak her iki müfredatı da işleyebileceğimiz, Türkiye'de bunu yapabilen tek okuluz. Bu okul, özellikle yurt dışını ve Kanada'yı hedefleyen öğrencilerimiz için çok önemli bir seçim. Çünkü Kanada diplomasıyla rahatlıkla sınavsız anlaşmalı olduğumuz birçok üniversitelere direkt kabul alabiliyorlar. Bu sene 55 mezunumuz var. Melbourne Üniversitesi, George Washington Üniversitesi, İtalya'da Polytechnic gibi inanılmaz güzel yurt dışı kabullerimiz var. Gerçekten öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu yurt dışına gidiyor. Kanada'dan da New Brunswick'den, Toronto Üniversitesi'nden kabul aldılar. Çok gururluyuz."

Okuldaki dil eğitimine değinen Gülen, "Bizdeki Fransızca 3'üncü dilimiz. Diğer okullara göre hem ilkokul hem ortaokulda matematik, fen gibi konuları çok daha yüksek İngilizce işliyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla İngilizce görmüş oluyorlar. Bunun yanında haftada 4 saat Fransızcaları var ve belli DELF (Fransızca dil becerileri derecesi) derecesini elde edip Fransızcada da yetkin öğrenciler yetiştiriyoruz. 55 öğrencimizi dünyanın çok çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Gerçekten çok iyi eğitimler aldılar. İki diplomayla hem yurt içi hem de yurt dışı üniversitelerine yolluyoruz. Biraz buruk biraz da gururluyuz." ifadelerini kullandı.