Cizre'de okul müdürleri toplantısında eğitim masaya yatırıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sonu okul müdürleri toplantısı yapıldı. Toplantıda LGS, YKS hazırlıkları, güvenlik önlemleri ve eğitim projeleri değerlendirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sonu okul müdürleri toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda LGS ve YKS hazırlıklarından güvenlik önlemlerine kadar birçok önemli konu masaya yatırıldı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen geniş katılımlı toplantıya, ilçede görev yapan tüm okul müdürleri katıldı. Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde yürütülen çalışmaların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği oturumda, okulların mevcut durumları, yürütülen projeler ve yaklaşan yılsonu süreçleri detaylıca ele alındı. Toplantıda, yaklaşan LGS ve YKS öncesi okullarda alınacak tedbirler, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) mercek altına alındı. Ayrıca okullardaki güvenlik önlemleri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" programının sahada uygulanması, pansiyon iş ve işlemleri ile aday kayıt bölgelerine ilişkin kritik değerlendirmeler yapıldı.

Eğitimde kalıcı başarının bir ekip işi olduğuna vurgu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "Eğitimde sürdürülebilir başarıyı yakalamak, güçlü bir koordinasyon, planlı çalışma ve ortak sorumluluk anlayışıyla mümkündür. Öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimlerini destekleyen her çalışma bizim için büyük önem taşıyor. Yıl boyunca büyük bir özveriyle görev yapan tüm okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, okul müdürlerinin söz alarak okullarındaki yerel durumları aktarması, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından karşılıklı istişarelerle sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
