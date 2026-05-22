Haberler

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencisi cirit atmada Türkiye şampiyonu oldu

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencisi cirit atmada Türkiye şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencisi Abdulkadir Uğurlu, Eskişehir'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası cirit atmada Türkiye birincisi oldu. Öğrenci, altın madalya kazanarak okuluna ve Gaziantep'e gurur yaşattı.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencisi Abdulkadir Uğurlu, Eskişehir'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası cirit atmada Türkiye birincisi olarak önemli başarıya imza attı.

Abdulkadir Uğurlu, şampiyona boyunca sergilediği etkileyici performansla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Uğurlu, elde ettiği bu önemli başarıyla hem okuluna hem de Gaziantep'e büyük gurur yaşattı. Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, elde edilen başarının disiplinli çalışmanın, ekip ruhunun, azmin ve verilen emeklerin sonucu olduğunu belirterek, okul olarak öğrencilerin sportif başarılarının artarak devam etmesi adına her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Taşdemir, "Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran öğrencimiz Abdulkadir Uğurlu'yu tebrik ediyor, antrenörlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

Güzellik kraliçesine otel odasında kan donduran saldırı
Hakkari'de 6 bina tahliye edildi

Hakkari'de zemin kayması nedeniyle 6 bina tahliye edildi
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!