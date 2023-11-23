Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'den Öğretmenler Günü Mesajı

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda öğretmenlere teşekkür etti ve geleceğin şekillenmesindeki önemlerini vurguladı.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yolunu aydınlatarak onlara umut, sevgi kaynağı ve örnek olan çok kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimiz sizin ellerinizde şekilleniyor, sizin ellerinizde yarınlarımız aydınlanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Dinçer, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yolunu aydınlatarak onlara umut, sevgi kaynağı ve örnek olan çok kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimiz sizin ellerinizde şekilleniyor, sizin ellerinizde yarınlarımız aydınlanıyor.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözleriyle belirttiği gibi sabır, fedakarlık, özveri ve emekle mesleğinizi emek emek, nakış nakış işleyen siz değerli öğretmenlerimiz dünümüz, bugünümüz ve yarınlarımızın mimarları olarak çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları, milli kültür ve tarihimize bağlı, evrensel değerlere açık, aklı hür vicdanı hür kişiler olarak yetişmeleri için bin bir fedakarlıkla çalışan, öğretmenlerimize şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."