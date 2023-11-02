Çince Öğrenme Platformu 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Çin Eğitim Bakanlığı ve Devlet Dil Komisyonu'nun rehberliğinde geliştirilen çevrimiçi Çince öğrenme platformu, Ekim sonu itibarıyla 187 ülke ve bölgeden 10 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı. Platform, kullanıcılara çeşitli gerçek hayat senaryolarında kendi hızlarına göre Çince öğrenme imkanı sunuyor.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çevrimiçi bir Çince öğrenme platformu, Ekim sonu itibarıyla 187 ülke ve bölgeden 10 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.

25 Ekim 2019'da başlatılan küresel Çince öğrenme platformu, çevrimiçi bir öğrenme platformu olup Çin Eğitim Bakanlığı ve Devlet Dil Komisyonu'nun rehberliğinde Çin'in önde gelen yapay zeka şirketi iFLYTEK tarafından geliştirildi.

Yapay zeka uygulamasıyla Çince öğrenme materyallerinden oluşan devasa bir veri tabanı ve sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunan platform, kullanıcıların çeşitli gerçek hayat senaryolarında kendi hızlarına göre Çince öğrenmesini sağlıyor.

Platform; okul öncesi yaş grubundaki çocuklar, farklı seviyelerdeki okul öğrencileri ve yetişkin öğrencilerden oluşan kullanıcılara büyük ölçekli öğretim hizmetleri sunmak amacıyla Çince, İngilizce, Rusça, Japonca, Korece ve Tayca olmak üzere altı dili destekleyen bir mobil uygulama geliştirdi.

Küresel Çince Öğrenme İttifakı yetkilisi Pan Zeliang, kısa süre önce Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde düzenlenen yıllık ittifak konferansında yaptığı konuşmada, Çince öğreniminin son yıllarda dünya çapında ivme kazandığını, bununla birlikte platformun kullanıcı ölçeğinin genişlediğini ve ilgili ürün tasarımının iyileştirildiğini söyledi.