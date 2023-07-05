Çin ve Kırgızistan Eğitim İşbirliğini Derinleştirmek İçin Görüştü

Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Kanıbek İmanaliyev ile bir araya geldi. İki tarafın eğitim işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

BİŞKEK, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Du Dewen, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Kanıbek İmanaliyev ile bir araya geldi. Çin Büyükelçiliği'nden yapılan basın açıklamasında, Salı günü gerçekleşen görüşmede iki tarafın eğitim işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kırgızistan'ın ekonomik, sosyal ve eğitim alanındaki gelişimine verdiği uzun soluklu destek için Çin'e minnettarlığını ifade eden İmanaliyev, Kırgızistan'ın ikili eğitim işbirliğine büyük önem verdiğini, üniversiteler arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve Luban Atölyesi ile diğer projelerin ortak inşasını uygulamaya koymak üzere Çin'le çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Luban Atölyesi, Çin'in yabancı ülkelerde mesleki beceriler geliştirmeye yönelik bir programı olarak öne çıkıyor.

Yeni dönem için Çin-Kırgızistan kapsamlı stratejik ortaklığının seviyesinden övgüyle bahseden Du, eğitimde ikili işbirliğini ilerletme gereğini vurguladı.

Büyükelçi, Çin'in iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı uygulamaya koymak ve Kırgızistan'da Luban Atölyeleri kurmak üzere Kırgızistan'la çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Du, Çin'in Kırgızistan'dan gelen daha fazla sayıda gencin Çin'de eğitim görmesini desteklediğini ve Kırgızistan'da Çin dili öğretimini teşvik etmede ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Kırgızistan topluluğu inşa etmede Konfüçyüs Enstitüleri'nin rolünden tam anlamıyla yararlanılacağını vurguladı.