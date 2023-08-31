Çin, Temel Eğitimi İyileştirmek İçin Eylem Planı Başlatıyor

Çin Eğitim Bakanlığı, temel eğitimin iyileştirilmesine yönelik bir eylem planı başlatmak üzere kurumlar arası bir yönerge yayımladığını duyurdu. Yönerge, adalet ve kaliteyi artırmayı hedefliyor ve yeni kentleşme hamlesi ve demografik değişimle uyumlu olarak kayıt ve ayarlama mekanizması oluşturulacak.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanlığı, ülkenin yeni dönemde temel eğitimin iyileştirilmesine yönelik bir eylem planı başlatmak üzere kurumlar arası bir yönerge yayımladığını duyurdu.

Eğitim Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayımlanan yönerge, ülkenin temel eğitiminde adalet ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Bakanlık yetkilisi Tian Zuyin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yönergenin temel eğitimde arz yönlü reformun derinleştirilmesine, kaliteli eğitim kaynaklarının daha da genişletilmesine ve yüksek kalibreli bir temel eğitim sistemi inşasının hızlandırılmasına odaklandığını söyledi.

Yönergeye göre, ülkenin yeni kentleşme hamlesi ve okul çağındaki nüfusun demografik değişimiyle uyumlu olarak ilkokul, ortaokul ve anaokulu kayıtları için bir tedarik ve ayarlama mekanizması 2027 yılına kadar esas itibarıyla oluşturulacak.

Ülkede anaokullarının kapsamı daha da artırılacak ve devlet tarafından finanse edilen anaokullarının oranı yüzde 60'ı aşacak. Yönergeye göre, ülke çapında nüfusu 200.000'den fazla olan tüm ilçeler özel eğitim okullarıyla donatılacak ve kapsayıcı eğitimin kalitesi önemli ölçüde artırılacak.