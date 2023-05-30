Çin, ilk ve ortaokullarda bilimsel eğitimi güçlendirmeyi planlıyor

Çin Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaokullarda bilimsel eğitimi güçlendirmeyi planladığını ve 3-5 yıl içinde daha sağlam bir sistem kuracağını duyurdu.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanlığı, Çin'in ilk ve ortaokullarda bilimsel eğitimi güçlendirmeyi planladığını ve 3-5 yıl içinde daha sağlam bir sistem kuracağını duyurdu.

Bakanlığın Pazartesi günü açıklanan yeni kılavuzuna göre ilk ve ortaokullarda hem bilimsel eğitimin kalitesinde hem de öğrencilerin bilimsel okuryazarlığında kayda değer gelişmeler öngörülüyor.

Kılavuzda öğrencilerin tam bir bilim müfredatına sahip olmasını ve yeterli düzeyde derse ve kaliteli bilimsel eğitime erişmesini sağlamak üzere çaba gösterilmesi gerektiği belirtiliyor.

Fen derslerinin ve ders kitaplarının standartlarının iyileştirilmesi çağrısının yapıldığı kılavuzda, fen eğitiminde deneylerin önemi vurgulanıyor.

Kılavuzda yetkililerin, bilim alanında genç yetenekleri tespit etmeye yönelik platformlar kurması ve bu gençlere kendilerini bilim ve araştırmaya adama konusunda yol göstermesi gerektiği dile getiriliyor.

Belgede okullarda bilgilendirme çalışmalarında bulunacak bilim kurumlarıyla yapılacak ortaklıklar, bilim sınav ve testlerinin hazırlanması ve ilk ve ortaokullarda laboratuvar asistanları ve bilim müfredatlarından araştırmacılara açılacak kadrolara yönelik yol gösterici ilkeler de yer alıyor.