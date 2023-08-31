Çin, Emekli Öğretmenlerin Yeniden İstihdamını Teşvik Ediyor

Çin Eğitim Bakanlığı ve dokuz farklı hükümet organı, emekli öğretmenlerin yeniden istihdamını teşvik etmek için bir eylem planı yayımladı. Ülke genelinde üç yıl içinde yaklaşık 120.000 emekli öğretmenin yeniden istihdam edilmesi bekleniyor.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanlığı ile dokuz farklı hükümet organı, emekli öğretmenlerin yeniden istihdamını teşvik etmek için ortaklaşa bir eylem planı yayımladı.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde üç yıl içinde yaklaşık 120.000 emekli öğretmenin yeniden istihdam edilmesi bekleniyor.

Öğretmenlerle ilgili işlerden sorumlu bir bakanlık yetkilisi, eğitim çalışanları arasında emekli sayısının zirveye ulaşmasının beklendiği bir ortamda çıkarılan planla, emekli öğretmenlerin deneyimlerini ve bilgilerini tam olarak değerlendirebilmeleri için olanak sunmanın amaçlandığını söyledi.

Plan; yüksek öğrenim, mesleki eğitim, temel eğitim, yaşam boyu eğitim ve özel eğitim sektörlerini kapsıyor. Yeniden istihdam edilecek emekli öğretmenler ise çoğunlukla 70 yaşın altında olacak.

Bakanlık daha önce 2018 yılında 20.000'den fazla emekli ilkokul ve ortaokul öğretmeninin yeniden işe alınmasını sağlayan bir projenin yanı sıra 2020 yılında da Çin'in daha az gelişmiş bölgelerindeki yüksek öğrenim kurumlarında çalışmak üzere emekli üniversite hocalarını yeniden işe almak için bir proje başlatmıştı.