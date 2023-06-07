Çin'de Üniversite Giriş Sınavları Başladı

Çin'de yılda bir kez düzenlenen ve lise mezunları için kariyerlerine yön verme fırsatı sunan üniversite giriş sınavları başladı. Bu yıl sınava 12,91 milyon kişi başvurdu ve sınav, adayların konu tercihlerine bağlı olarak 2 ila 4 gün sürecek. Kovid-19 müdahale önlemlerinin optimize edilmesiyle birlikte düzenlenen sınav, diğer acil durumlar için de sağlık ve acil müdahale önlemleri alındı.

Çin'de "gaokao" olarak bilinen üniversite giriş sınavları Çarşamba günü başladı.

Çin Eğitim Bakanlığı'na göre bu yıl sınava 12,91 milyon kişi başvurdu. Böylece 1977'de sınavların yeniden başlamasından bu yana yeni bir rekor kaydedilmiş oldu.

Sınav, adayların konu tercihlerine bağlı olarak 2 ila 4 gün sürecek.

Yılda bir kere düzenlenen sınav, gelecekteki kariyerlerine yön verme fırsatı sunması bakımından lise mezunları için en önemli olay olarak kabul ediliyor.

Bu yılki üniversite giriş sınavı, Çin'in Kovid-19 müdahale önlemlerini optimize etmesinden sonraki ilk sınav olma özelliğini taşıyor.

Kovid-19'un yanı sıra sıcak çarpması ve yaralanma gibi diğer acil durumlar için de sağlık ve acil müdahale önlemleri alındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)