Çin'de Çince dil kaynaklarını koruma projesi tamamlandı

Çin'de 2015 yılında başlatılan ve ülkedeki 120'den fazla dil ve lehçeyi kapsayan Çince dil kaynaklarını koruma projesinin ilk aşamasında 1.700'den fazla bölgede koruma ve araştırma çalışmaları tamamlandı. İlk aşaması 2019'da tamamlanan projenin ikinci aşamasına 2021'de başlandı.

ZHENGZHOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 2015 yılında başlatılan ve ülkedeki 120'den fazla dil ve lehçeyi kapsayan Çince dil kaynaklarını koruma projesinin ilk aşamasında 1.700'den fazla bölgede koruma ve araştırma çalışmaları tamamlandı.

Çin Eğitim Bakanlığı Dil Bilgisi Yönetimi Bölümü Başkanı Tian Lixin Çarşamba günü Henan eyaletinde düzenlediği basın toplantısında, proje kapsamında Çin'deki farklı etnik azınlıklar ve bölge halkları tarafından kullanılan dil ve lehçelerinin yanı sıra ilgili kültürel olaylar hakkında bir dizi kitap yayımlandığını söyledi.

İlk aşaması 2019'da tamamlanan projenin ikinci aşamasına 2021'de başlandı.