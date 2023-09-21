Çin-Arap Üniversiteler Konsorsiyumu Değişim Mekanizması Amman'da Başlatıldı

Çin-Arap Üniversiteler Konsorsiyumu Değişim Mekanizması, Arap ve Çin üniversiteleri arasındaki bilimsel ve akademik işbirliğini artırmayı hedefliyor. Mekanizma, yeşil inovasyon, sağlık, gıda güvenliği, gençlik gelişimi ve medeniyetler arası diyalog alanlarında işbirliğine odaklanacak.

AMMAN, 21 Eylül (Xinhua) -- Arap ve Çin üniversiteleri arasındaki bilimsel ve akademik işbirliğini artırma hedefiyle kurulan Çin-Arap Üniversiteler Konsorsiyumu Değişim Mekanizması Salı günü Ürdün'ün başkenti Amman'da başlatıldı.

Çin Yükseköğretim Derneği Başkanı Du Yubo açılış töreninde yaptığı konuşmada mekanizmanın yeşil inovasyon, sağlık, gıda güvenliği, gençlik gelişimi ve medeniyetler arası diyalog alanlarında işbirliğine odaklanacağını söyledi.

Du, değişim mekanizmasının Çin-Arap yükseköğretim işbirliğinde yeni bir sayfa açtığını da sözlerine ekledi.

Arap Üniversiteleri Birliği Genel Sekreteri Amr Ezzat Salama ise mekanizma çerçevesinde Arap ve Çin üniversitelerinin ilgili alanlarda aktif işbirliği yapmaları ve iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi sorunların ele alınmasına ortaklaşa katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Çin'in Ürdün Büyükelçisi Chen Chuandong, mekanizmanın Çin ve Arap ülkelerinden birçok üst düzey üniversiteyi bir araya getirdiğini belirterek bu platform aracılığıyla genç öğrencilerin, öğretmenlerin ve düşünce kuruluşlarının fikir alışverişinde bulunup işbirliğini artırmalarını ve Çin ile Arap ülkeleri arasındaki tatbiki işbirliğine bilgelik ve güç katmalarını beklediğini kaydetti.

Törene Çin, Ürdün, Mısır, Lübnan gibi ülkelerdeki 20'yi aşkın yükseköğretim kurumundan yaklaşık 100 temsilci katıldı.