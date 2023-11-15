Çıldır MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri 2023" Projesinde yer aldı.

"TÜBİTAK Bilim Söyleşileri 2023" projesi ile alanında uzman bilim insanlarının öğrencilerle buluşturulması sağlanarak, toplumdaki bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmak hedefleniyor. Bu söyleşilerle birlikte hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri konferans veren bilim insanlarının deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına olanak tanınıyor. Ayrıca konuşmacının öncelikle kendi deneyimlerinden yola çıkarak bilimsel bir kariyerin nasıl şekilleneceği konusunda da dinleyenlere rol model oluşturması bekleniyor.

Çıldır MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından başlatılan "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri 2023" projesinde yer alarak; Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi, Kars Kağızman Akdam Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Kars Susuz Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nde iletişim bilimleri kapsamında "Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış" konulu 3 ayrı konferans verdi. Konferansa katılan öğrenciler tarafından ilgiyle dinlenen Özdemir; "TÜBİTAK tarafından başlatılan bu projede yer alarak, proje kapsamındaki hedef kitlemiz olan öğrencilerin toplum içerisinde nezaket sahibi, anlayışlı ve iyi birer insan olmalarını sağlayabilmek adına bilimsel bilgiler aktarma fırsatı şahsıma verildi. Bu minvalde, eğitime katılan bütün öğrencilerimize vermiş olduğum bilgilerle onların hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşadım. Dolayısıyla öğrencilerimizin aile ve sosyal yaşamlarına bu hayati değerleri aktaracaklarından eminim" dedi.

Konferanslar öğrencilerin sorularının ardından kurum yöneticileri tarafından, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal adına düzenlenen teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi. - ARDAHAN