Çıldır Anaokulu Yıl Sonu Gösterisi Düzenlendi

Çıldır Anaokulu tarafından yıl sonu gösterisi Çıldır Kültür Merkezinde düzenlendi. Çıldır Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı şenlikte, anaokulu öğrencileri gösterilerini sergiledi.

Çıldır Anaokulu tarafından yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Çıldır Kültür Merkezinde yapılan okul öncesi şenliğine Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çıldır Okul Öncesi Şenliği Çıldır Anaokulu, Gölbelen İlkokulu, Öncül İlkokulu, Eski Beyrahatun İlkokulu, Gölebakan İlkokulu ve Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu bünyesinde eğitim veren anaokulu öğrencilerinin katılımıyla sergilendi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız yaptı. Programda sırasıyla tüm okullar gösterilerini büyük özenle sergilediler. Öğrencilerin gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. - ARDAHAN