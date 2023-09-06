Çiğli Fen Lisesi Uluslararası e-Twinning Projesi Litvanya'da ödül kazandı

Çiğli Fen Lisesi öğrencileri, yapay zeka ile İngilizce hikayeler oluşturma projesiyle Litvanya'da en iyi proje ödülünü aldı. Proje danışmanı Yasemen Caymaz, öğrencilerinin yapay zeka becerilerini göstermelerinin gurur verici olduğunu belirtti.

İzmir'de Çiğli Fen Lisesinin ortaklığında yürütülen Uluslararası e-Twinning Projesi, Litvanya'da en iyi proje ödülünü aldı.

Çiğli Fen Lisesi öğrencileri Polonya, Litvanya, Macaristan ve Portekiz'den ortaklarıyla geçen yıl yapay zeka ile fantastik türde İngilizce hikayeler oluşturma temalı proje kapsamında kitap hazırladı.

"AI Masters" (Yapay Zeka Uzmanları) ismini taşıyan hikaye kitabına ilişkin çalışma, Litvanya'da en iyi proje ödülünü kazandı.

Proje danışmanı Çiğli Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Yasemen Caymaz, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, "Yapay zekanın öneminin ve kullanımının her geçen gün arttığı bir dönemde öğrencilerimin yapay zeka araçlarını kullanma yeterliliği ve becerilerini bu projeyle ortaya koymaları ve alınan ödüller benim ve okulum açısından oldukça değerli ve gurur vericidir." dedi.