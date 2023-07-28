Çiğli Belediyesi, Çocuklara Sanat ve Spor Atölyeleri Düzenliyor

Çiğli Belediyesi, çocuklara sanatla, sporla ve doğayla iç içe yaşama alışkanlığı kazandırmak amacıyla eğitici atölyeler düzenliyor.

Her Yer Çocuk Platformu'nun katkılarıyla hayata geçirilecek proje kapsamında ilkokul 1. sınıfı bitirmiş 7-12 yaş arası çocuklara yönelik resim, ritim, müzik, yaratıcı drama, yoga, toplumsal cinsiyet ve ekoloji atölyeleri kurulacak. Ağustos ayı boyunca devam edecek atölyeler her hafta pazartesi ve çarşamba günleri Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çocuklarının atölyelere katılmasını isteyen ebeveynler bit.ly/454qTrk adresi üzerinden kayıt oluşturabilecek.

ÇOCUKLAR ATÖLYEDE EBEVEYNLER SEMİNERDE

Çocuklarını atölyelere getiren ebeveynlere Çiğli Belediyesi bünyesinde görevli psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) uzmanları tarafından "Çocuklarla İletişim" konulu ücretsiz seminer verilecek. Ebeveynlerin merak ettiği konularla ilgili bilgilendirme yapılacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER"

Atölyelerin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz gelişim sürecini tamamlamamış 7-12 yaş arası çocuklarımızın sanatla ve sporla ilgilenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemesi ve doğayla barışık bir yaşam sürmesi adına ücretsiz atölyeler düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı hem eğlenecekleri hem de hayata dair önemli şeyler öğrenecekleri atölyelerimize bekliyoruz" diye konuştu.