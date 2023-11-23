CHP Milletvekili Okan Konuralp, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği'nin neden yayınlanmadığını sordu

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı mevcut TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer'in söz vermesine rağmen "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği"nin çıkmamasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu. Konuralp, "Önceki dönem Milli Eğitim Bakanı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer'in kamuoyuna duyurduğu 'PDR Norm Kadro Yönetmeliği' neden hala yayınlanmamıştır?" sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Dijital Komisyon Üyesi Okan Konuralp; önceki dönem Milli Eğitim Bakanı, halen TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer'in 27 Mayıs 2023 günü resmi X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamaları anımsattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Konuralp, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Özer, 'Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak' dedi. Özer, aynı gün Ordu Ünye Belediyesi'ni ziyareti sırasında da 'Yeni dönemde artık tüm okullarımızda rehber öğretmenlerin sayısını yaygınlaştırmak ve onların verimli bir şekilde süreçlere müdahale etmesini sağlamak için cuma günü itibariyle rehber öğretmenlerin norm yönetmeliğinde yeni bir değişiklik hazırladık ve Cumhurbaşkanlığımıza da gönderdik cuma günü itibarıyla' diye konuştu.

Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen 'Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Norm Kadro Yönetmeliği' halen yayınlanmamıştır. 'Türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak' vaadi gerçekleşmemiştir."

Okan Konuralp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şu sorulara yanıt istedi:

"Önceki dönem Milli Eğitim Bakanı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer'in kamuoyuna duyurduğu 'PDR Norm Kadro Yönetmeliği' neden hala yayınlanmamıştır?

Halen öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olup rehber öğretmeni olmayan okullar varken, rehber öğretmen ataması neden yeterli sayıda yapılmamaktadır?

Türkiye genelinde 100 öğrencisi olup da rehber öğretmeni olmayan kaç okul vardır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve diğer sivil toplum örgütlerinin hazırladığı raporlara dayanarak okullarda artan akran zorbalığı, madde bağımlılığıyla mücadelede yeni rehber öğretmen alımı için bir çalışmanız var mıdır?"