CHP Milletvekili İsmet Güneşhan: Okul Giderleri Fahiş Oranda Zamlandı

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, yeni eğitim öğretim döneminde okul giderlerinin fahiş oranda zamlandığına dikkat çekerek "Okul kıyafeti 800 TL'den 1550 TL'ye, sırt çantası 229 TL'den 445 TL'ye, defter ise 12 TL'den 42 TL'ye yükselmiş. Eğitim-İş Sendikası'nın yayınladığı verilere göre bir ilkokul öğrencisinin okula hazırlık için ortalama 11.000 TL harcaması gerekiyor. Ortaokul öğrencileri 13.000 TL, lise öğrencileri ise 14.000 TL'ye okula hazırlanabilmektedir. Servis ücretleri yüzde 112, A4 kağıt ücreti yüzde 157, pastel boya fiyatı yüzde 148 artmışken, veliler ne yapsın, öğrenciler ne yapsın? Dar gelirli aileler, artan fiyatlar sebebiyle temel eğitim malzemelerini temin etmekte güçlük çekiyor" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından, eğitim öğretim araç gereçlerinde yaşanan fiyat artışlarına ve iktidarın eğitim politikasına ilişkin açıklama yaptı. Güneşhan konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"ÖĞRENCİNİN TEMEL İHTİYAÇLARINDAKİ FİYAT ARTIŞLARI AİLELERİN BÜTÇESİNİ OLDUKÇA ZORLAMAKTADIR"

"Eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinde bir haftalık süre geçti. Okullar, öğrencilerden kitap, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları talep etmeye başladı. Dolayısıyla eğitim araç gereçleri enflasyonu da ortaya çıkmış oldu. Geçtiğimiz yıla oranlar yaşanan artışlar, her çocuğun temel hakkı olan eğitime ulaşmasına engel koymaktadır. Eğitim masraflarındaki artışlar aileler için ciddi bir ekonomik zorluk oluşturmaktadır. Özellikle okul kıyafeti, sırt çantası ve defter gibi bir öğrencinin temel ihtiyaçlarındaki fiyat artışları ailelerin bütçesini oldukça zorlamaktadır.

"SERVİS ÜCRETLERİ YÜZDE 112, A4 KAĞIT ÜCRETİ YÜZDE 157, PASTEL BOYA FİYATI YÜZDE 148 ARTTI"

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılına kıyasla okul kıyafeti 800 TL'den 1550 TL'ye, sırt çantası 229 TL'den 445 TL'ye, defter ise 12 TL'den 42 TL'ye yükselmiş. Eğitim-İş Sendikası'nın yayınladığı verilere göre bir ilkokul öğrencisinin okula hazırlık için ortalama 11.000 TL harcaması gerekiyor. Ortaokul öğrencileri 13.000 TL, lise öğrencileri ise 14.000 TL'ye okula hazırlanabilmektedir. Servis ücretleri yüzde 112, A4 kağıt ücreti yüzde 157, pastel boya fiyatı yüzde 148 artmışken, veliler ne yapsın, öğrenciler ne yapsın? Dar gelirli aileler, artan fiyatlar sebebiyle temel eğitim malzemelerini temin etmekte güçlük çekiyor.

"AKP İKTİDARININ POLİTİKALARI ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM KALİTESİNİ DE DOĞRUDAN ETKİLEMEKTE VE EĞİTİMDEKİ ADALETSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRMEKTE"

Sadece okul malzemeleri değil, yiyecek içecek fiyatları da uçtu. Meyve suyu fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 100 artmışken, ayran yüzde 150, simit yüzde 100 artmış durumda. Bırakın yüzde 515 artan köfteyi, öğrencilerimiz simit ayran alırken bile düşünecek. İktidarın ekonomi politikası gibi, eğitim politikası da çökmüş durumda. Maalesef bu enkaz eğitim sistemini derinden yaralamaktadır. Başka bir ifadeyle geleceğimiz karartılmaktadır. AKP iktidarının politikaları öğrencilerimizin eğitim kalitesini de doğrudan etkilemekte ve eğitimdeki adaletsizliği derinleştirmektedir. Unutmayalım ki eğitim her çocuğun hakkıdır ve ekonomik zorluklar nedeniyle hiçbir öğrenci bu haktan mahrum bırakılmamalıdır."