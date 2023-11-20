CHP Milletvekili Deniz Demir, Tarikat ve Cemaat Yurtlarına Dikkat Çekti

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, öğrencilerin artan bir oranda örgün eğitimden uzaklaştığını ve tarikat ve cemaat yurtlarında istismar edildiğini belirtti. Demir, devlet denetiminden uzakta beyinlerinin yıkanmasına neden olan bir eğitim almalarına karşı çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Öğrenciler her geçen yıl artan bir oranda örgün eğitimden uzaklaşmaktadır. Böylece çocuklar birtakım paralel yapıların kaçak okullarına itilmekte ve devlet denetiminden uzakta beyinlerinin yıkanmasına neden olan bir eğitim almaktadırlar. Tarikatların bu merdiven altı oluşumlarında ise çocuklarımız fiziksel ve psikolojik olarak istismar edilmekte, zihinleri ve fikirleri kirlenmektedir" açıklamasını yaptı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir; tarikat ve cemaat yurtlarına dikkat çekti. Demir, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"ÇOCUKLARIMIZ BİRTAKIM CEMAATLERİN VE TARİKATLARIN DEVLET DENETİMİNDEN YOKSUN GERİCİ YURTLARINA MUHTAÇ BIRAKILMAKTADIR"

"Verilere bakıldığında 2002 yılından bu yana yatılı okulların sayısı 521'den 263'e, öğrenci sayısı ise 278 bin 448'den 49 bin 393'e gerilemiştir. Özellikle küçük ilçelerden ve taşradan merkeze okumaya gelen çocuklarımızın öncelikli ihtiyacı okul yurtlarıdır. Bu yurtların da bakanlık kontrolünde ve çocuklarımızın gelişimine ve ihtiyacına uygun olarak dizayn edilmesi ve denetlenmesi gerekir. Ancak her sene azalan yurt sayısı ile çocuklarımız birtakım cemaatlerin ve tarikatların devlet denetiminden yoksun gerici yurtlarına muhtaç bırakılmaktadır. Evlatlarının okula gidip gelebilmesi için okuluna yakın ve uygun maliyetli yurtlara ihtiyacı olan aileler, bilinçli bir şekilde bu tarikat yurtlarının insafına bırakılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Plan Bütçe Komisyonunda açıkladığı verilere göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 400 binden fazla öğrenci örgün eğitimden ayrılarak açık öğretime geçti. Aynı şekilde örgün eğitimi bırakan öğrenci sayısında da müthiş bir artış görülmüştür. Açık ortaokul ve açık lise toplamı 2012 yılında 1 milyon 548 bin iken 2023 yılında 2 milyon 55 bine yükselmiştir. Öğrenciler her geçen yıl artan bir oranda örgün eğitimden uzaklaşmaktadır. Böylece çocuklar bir takım paralel yapıların kaçak okullarına itilmekte ve devlet denetiminden uzakta beyinlerinin yıkanmasına neden olan bir eğitim almaktadırlar. Tarikatların bu merdiven altı oluşumlarında ise çocuklarımız fiziksel ve psikolojik olarak istismar edilmekte, zihinleri ve fikirleri kirlenmektedir. Ne yazık ki Sayın Bakan ne siz ne sizden önceki milli eğitim bakanlarımız ne de mevcut iktidarın sahipleri çocuklarımızı bu kirli oluşumlardan korumak için hiçbir şey yapmadınız. Biz bilinçli olarak yürütülen bu çalışmayı kabul etmiyoruz."