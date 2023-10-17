CHP Milletvekili Deniz Demir, PDR öğretmenlerine verilen sözlerin tutulmadığını eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğretmenlerine verilen norm düzenlemesi ve atama vaadiyle ilgili soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği yanıtı eleştirdi. Demir, atama yönetmeliklerine atıf yapılarak geçmiş dönem yapılan atamaların sayısının açıklandığını belirterek, söz verilen norm düzenlemesi ve atamanın rafa kalktığını ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğretmenlerine verilen norm düzenlemesi ve atama vaadiyle ilgili soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği yanıtı eleştirdi. Demir, "Bakandan gelen yanıt sorularımızın karşılığı değil. Gelen yanıtta sadece atama yönetmeliklerine atıf yapılarak geçmiş dönem yapılan atamaların sayısı açıklanmış. Görünen o ki söz verilen norm düzenlemesi ve atama rafa kalkmış durumda. Hem öğretmenlerimizi hem de okullarında PDR öğretmenlerine ulaşamayan küçüklerimize verilen sözler tutulmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Çocuklar ve gençler arasında son yıllarda artan psikolojik sorunlar göz önüne alındığında Psikolojik Danışman/Rehber öğretmen kadrolarının ne kadar önemli olduğu açıktır. Biz verilen sözün sonuna kadar takipçisi olacağız ve her platformda hatırlatacağız" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğretmenlerine iktidar tarafından söz verilmesine karşın norm düzenlemesi ve ataması yapılmamasını TBMM gündemine taşıdı. Demir'in konuyla ilgili verdiği yazılı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı. Bakan Tekin'in verdiği yanıtı eleştiren Demir, Tekin'in verdiği yanıtın yönelttikleri soruların karşılığı olmadığını söyledi. Demir, Bakan Tekin'in yanıtıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"GÖRÜNEN O Kİ SÖZ VERİLEN NORM DÜZENLEMESİ VE ATAMA RAFA KALKMIŞ"

"Bakandan gelen yanıt sorularımızın karşılığı değil. Gelen yanıtta sadece atama yönetmeliklerine atıf yapılarak geçmiş dönem yapılan atamaların sayısı açıklanmış. Görünen o ki söz verilen norm düzenlemesi ve atama rafa kalkmış durumda. Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından 'Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak' sözü yerine getirilmedi. Ancak bu açıklamaların üzerinden aylar geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmamış, verilen sözler unutulmuş ve tutulmamıştır. Biz, 'devamlılık ilkesi' gereğince o sözü, yeni Bakan Yusuf Tekin'e hatırlattık ve sorduk: Verilen söz yerine getirilerek 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen ataması gerçekleştirilecek mi?

"PSİKOLOJİK DANIŞMAN/REHBER ÖĞRETMEN KADROLARININ NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU AÇIK, BİZ VERİLEN SÖZÜN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kamu hizmetleri, tatmininde kamu yararı bulunan genel ve ortak gereksinimleri karşılamaya yönelik hizmetler olduğundan, bu hizmetlerin sürekli ve düzenli bir biçimde görülmesi gerekir. Bu sebeple hem öğretmenlerimizi hem de okullarında PDR öğretmenlerine ulaşamayan küçüklerimize verilen sözler tutulmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Çocuklar ve gençler arasında son yıllarda artan psikolojik sorunlar göz önüne alındığında Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen kadrolarının ne kadar önemli olduğu açıktır. Biz verilen sözün sonuna kadar takipçisi olacağız ve her platformda hatırlatacağız."